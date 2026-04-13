Petites lectures ludiques, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Petites lectures ludiques Mardi 21 avril, 17h00 Ludo-médiathèque Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T17:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-21T17:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00

Ces lectures ludiques permettent de renforcer les liens affectifs tout en stimulant le langage et la créativité.

Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

Venez lire avec Isabelle votre album préféré, votre coup de cœur, votre livre d’enfance.