Petites lectures ludiques, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles
Petites lectures ludiques, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles mardi 21 avril 2026.
Petites lectures ludiques Mardi 21 avril, 17h00 Ludo-médiathèque Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T17:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T17:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
Ces lectures ludiques permettent de renforcer les liens affectifs tout en stimulant le langage et la créativité.
Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]
Venez lire avec Isabelle votre album préféré, votre coup de cœur, votre livre d’enfance.
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