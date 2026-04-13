Stand de sensibilisation sur l’eau et la santé, Centre Pierre Mendès France, Saint-Médard-en-Jalles

Stand de sensibilisation sur l’eau et la santé Mercredi 22 avril, 10h00 Centre Pierre Mendès France Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Cet espace d’échanges permettra au public de mieux comprendre le rôle essentiel de l’eau dans notre quotidien et notre bien-être.

Plusieurs thématiques seront abordées : l’hydratation et les besoins en eau à chaque âge, les liens dans l’alimentation, dans le sport, avec les médicaments, les écogestes… Une distribution de kits économiseurs d’eau sera proposée aux habitants et habitantes de la commune.

Centre Pierre Mendès France 9 route de saint-aubin 33160 Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le mercredi 22 avril de 10h à 18h, le centre communal de santé accueille un stand d’information dédié à l’eau et à la santé.

Ville de Saint-Médard-en-Jalles