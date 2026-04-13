Stage : les bases du dessin, Salle de peinture de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles

Stage : les bases du dessin 21 avril – 5 mai, les mardis Salle de peinture de Gestes et expression Gironde

55€ pour les adhérents / 60€ pour les non adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-05T14:30:00+02:00 – 2026-05-05T16:30:00+02:00

Sur trois mardis, trois fois deux heures de cours de appréhender les bases du dessin, hachures, volumes et crayons à papier, contraste et fusain…

Salle de peinture de Gestes et expression Carré des Jalles, place de la République – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gestesetexpression@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 05 55 06 »}]

Les bases du dessin débutants ou presque débutants

Parentalité : Gestes et expression