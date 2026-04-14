Les rendez-vous du mardi, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles
Les rendez-vous du mardi, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles mardi 21 avril 2026.
Les rendez-vous du mardi 21 et 28 avril Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-28T14:30:00+02:00 – 2026-04-28T15:30:00+02:00
N’hésitez pas à poser vos questions dans cette séance de discussion et d’entraide afin que nous puissions trouver ensemble des réponses.
- Niveau débutant.
Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]
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