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Les rendez-vous du mardi, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Les rendez-vous du mardi, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Les rendez-vous du mardi, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles mardi 21 avril 2026.

Lieu : Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil

Adresse : 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Tarif : Sur inscription

Les rendez-vous du mardi 21 et 28 avril Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-28T14:30:00+02:00 – 2026-04-28T15:30:00+02:00

N’hésitez pas à poser vos questions dans cette séance de discussion et d’entraide afin que nous puissions trouver ensemble des réponses.

  • Niveau débutant.

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