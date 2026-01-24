Atelier Un temps pour jouer Bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent
Bibliothèque 1 allée de la bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
2026-05-20
Venez jouer et peut-être découvrir de nouveaux jeux avec la sélection des bibliothécaires.
Tout public. .
Bibliothèque 1 allée de la bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 51 89 bibliotheque.lachapellestlaurent@agglo2b.fr
