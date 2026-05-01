La Chapelle-Saint-Laurent

La Chapelle en Folie

La Vallée Verte La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 14:00:00

Date(s) :

2026-05-23

L’évènement La Chapelle en folie se tiendra en extérieur sur le site de la Vallée Verte, réparti sur différentes zones:

– La Cité du Partage: témoignages de familles, stands d’associations partenaires en lien avec le monde du handicap

– Sports: démonstrations et animations handisports.

– Jeux: structures gonflables, jeux en bois…

– Marché de producteurs et de créateurs.

Les objectifs de ce week-end sont les suivants:

– Sensibiliser le grand public au quotidien des familles touchées par le handicap d’un enfant (visible ou invisible) et développer la sensibilisation grâce aux dons/mécénats.

– Faire découvrir la partie handisport des associations sportives locales.

– Récolter des dons pour venir en soutien aux familles bénéficiaires et aux associations partenaires. .

La Vallée Verte La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 43 01 59 contact@lessouriresdor.com

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English : La Chapelle en Folie

L’événement La Chapelle en Folie La Chapelle-Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Bocage Bressuirais