La Chapelle en Folie La Chapelle-Saint-Laurent
La Chapelle en Folie La Chapelle-Saint-Laurent samedi 23 mai 2026.
La Chapelle-Saint-Laurent
La Chapelle en Folie
La Vallée Verte La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 14:00:00
Date(s) :
2026-05-23
L’évènement La Chapelle en folie se tiendra en extérieur sur le site de la Vallée Verte, réparti sur différentes zones:
– La Cité du Partage: témoignages de familles, stands d’associations partenaires en lien avec le monde du handicap
– Sports: démonstrations et animations handisports.
– Jeux: structures gonflables, jeux en bois…
– Marché de producteurs et de créateurs.
Les objectifs de ce week-end sont les suivants:
– Sensibiliser le grand public au quotidien des familles touchées par le handicap d’un enfant (visible ou invisible) et développer la sensibilisation grâce aux dons/mécénats.
– Faire découvrir la partie handisport des associations sportives locales.
– Récolter des dons pour venir en soutien aux familles bénéficiaires et aux associations partenaires. .
La Vallée Verte La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 43 01 59 contact@lessouriresdor.com
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English : La Chapelle en Folie
L’événement La Chapelle en Folie La Chapelle-Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Bocage Bressuirais