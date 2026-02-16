Sortie nature Soirée chauve-souris Lieu-dit Le Chiron La Chapelle-Saint-Laurent
Sortie nature Soirée chauve-souris Lieu-dit Le Chiron La Chapelle-Saint-Laurent samedi 30 mai 2026.
Sortie nature Soirée chauve-souris
Lieu-dit Le Chiron La Stabul’ La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez découvrir ces mammifères extraordinaires que sont les chauves-souris.
Animation organisée par La Stabul’. Soirée grand public. .
Lieu-dit Le Chiron La Stabul’ La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 40 51 matt.hol@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature Soirée chauve-souris
L’événement Sortie nature Soirée chauve-souris La Chapelle-Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Bocage Bressuirais