Sortie nature Soirée chauve-souris Lieu-dit Le Chiron La Chapelle-Saint-Laurent

Sortie nature Soirée chauve-souris

Lieu-dit Le Chiron La Stabul’ La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir ces mammifères extraordinaires que sont les chauves-souris.

Animation organisée par La Stabul’. Soirée grand public. .

Lieu-dit Le Chiron La Stabul’ La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 40 51 matt.hol@orange.fr

