Atelier Vannerie à Ronchamp rue du Tram Ronchamp

Informations pratiques

Ronchamp

Atelier Vannerie à Ronchamp

rue du Tram Médiathèque de Ronchamp Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 13:30:00

fin : 2026-09-18 16:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.

La médiathèque de Ronchamp vous propose un atelier Vannerie Création autour d’un oiseau avec Christelle Poupon.

Sur inscription préalable auprès de la médiathèque.

Gratuit Pour adulte. .

rue du Tram Médiathèque de Ronchamp Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 58 85 bibli.ronchamp@ccrc70.fr

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English :

L’événement Atelier Vannerie à Ronchamp Ronchamp a été mis à jour le 2026-08-25 par RONCHAMP TOURISME