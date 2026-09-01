UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ronchamp

Atelier Vannerie à Ronchamp rue du Tram Ronchamp

vendredi 18 septembre 2026 · rue du Tram · Ronchamp

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
rue du Tram
Adresse
Médiathèque de Ronchamp
Ville
70250 Ronchamp
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Ronchamp

Atelier Vannerie à Ronchamp

rue du Tram Médiathèque de Ronchamp Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 13:30:00
fin : 2026-09-18 16:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.
La médiathèque de Ronchamp vous propose un atelier Vannerie Création autour d’un oiseau avec Christelle Poupon.
Sur inscription préalable auprès de la médiathèque.
Gratuit Pour adulte.   .

rue du Tram Médiathèque de Ronchamp Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 58 85  bibli.ronchamp@ccrc70.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Vannerie à Ronchamp Ronchamp a été mis à jour le 2026-08-25 par RONCHAMP TOURISME

À voir aussi à Ronchamp (Haute-Saône)