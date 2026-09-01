Atelier Vannerie à Ronchamp rue du Tram Ronchamp
vendredi 18 septembre 2026 · rue du Tram · Ronchamp
Informations pratiques
Ronchamp
Atelier Vannerie à Ronchamp
rue du Tram Médiathèque de Ronchamp Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 13:30:00
fin : 2026-09-18 16:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.
La médiathèque de Ronchamp vous propose un atelier Vannerie Création autour d’un oiseau avec Christelle Poupon.
Sur inscription préalable auprès de la médiathèque.
Gratuit Pour adulte. .
rue du Tram Médiathèque de Ronchamp Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 58 85 bibli.ronchamp@ccrc70.fr
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English :
L’événement Atelier Vannerie à Ronchamp Ronchamp a été mis à jour le 2026-08-25 par RONCHAMP TOURISME
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