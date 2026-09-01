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AGENDA · Ronchamp

MARCHE POPULAIRE de la Planche des Belles Filles Station de la Planche des Belles Filles Ronchamp

dimanche 20 septembre 2026 · Station de la Planche des Belles Filles · Ronchamp

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Station de la Planche des Belles Filles
Adresse
Plancher les Mines
Ville
70290 Ronchamp
Département
Haute-Saône
Tarif

Ronchamp

MARCHE POPULAIRE de la Planche des Belles Filles

Station de la Planche des Belles Filles Plancher les Mines Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

La Station de La Planche des Belles Filles Vosges du Sud organise sa Marche Populaire!
Sur un sentier balisé de 3 km 5 km, 10km et 20km.
L’accueil des participants s’effectuera à la station de la Planche des Belles Filles.   .

Station de la Planche des Belles Filles Plancher les Mines Ronchamp 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement MARCHE POPULAIRE de la Planche des Belles Filles Ronchamp a été mis à jour le 2026-08-25 par RONCHAMP TOURISME

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