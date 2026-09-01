MARCHE POPULAIRE de la Planche des Belles Filles Station de la Planche des Belles Filles Ronchamp
dimanche 20 septembre 2026 · Station de la Planche des Belles Filles · Ronchamp
Informations pratiques
Ronchamp
MARCHE POPULAIRE de la Planche des Belles Filles
Station de la Planche des Belles Filles Plancher les Mines Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
La Station de La Planche des Belles Filles Vosges du Sud organise sa Marche Populaire!
Sur un sentier balisé de 3 km 5 km, 10km et 20km.
L’accueil des participants s’effectuera à la station de la Planche des Belles Filles. .
Station de la Planche des Belles Filles Plancher les Mines Ronchamp 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement MARCHE POPULAIRE de la Planche des Belles Filles Ronchamp a été mis à jour le 2026-08-25 par RONCHAMP TOURISME
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