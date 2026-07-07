Atelier vannerie Camping le Lignon Le Chambon-sur-Lignon

vendredi 10 juillet 2026 · Camping le Lignon · Le Chambon-sur-Lignon

Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Atelier vannerie

Camping le Lignon 370, route du stade Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-14

Avec Christelle, venez vous initiez à la vannerie, tresser les plantes sauvages et réaliser votre propre panier.

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Camping le Lignon 370, route du stade Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 08 82 campinglelignon@gmail.com

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English :

Join Christelle to learn %E0 the art of basket weaving, weave wild plants, and make your own basket.

L’événement Atelier vannerie Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Haut-Lignon