Atelier vannerie Camping le Lignon Le Chambon-sur-Lignon
vendredi 10 juillet 2026 · Camping le Lignon · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Atelier vannerie
Camping le Lignon 370, route du stade Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-14
Avec Christelle, venez vous initiez à la vannerie, tresser les plantes sauvages et réaliser votre propre panier.
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Camping le Lignon 370, route du stade Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 08 82 campinglelignon@gmail.com
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English :
Join Christelle to learn %E0 the art of basket weaving, weave wild plants, and make your own basket.
L’événement Atelier vannerie Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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