Bébés lecteurs Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon
Bébés lecteurs Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon mardi 7 octobre 2025.
Bébés lecteurs
Rue des 4 Saisons Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07 10:00:00
fin : 2025-10-07
Date(s) :
2025-10-07
Lectures et comptines pour les 0-3 ans.
.
Rue des 4 Saisons Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73
English :
Readings and rhymes for 0-3 year-olds.
German :
Lesungen und Reime für 0-3-Jährige.
Italiano :
Letture e filastrocche per bambini da 0 a 3 anni.
Espanol :
Lecturas y canciones infantiles para niños de 0 a 3 años.
L’événement Bébés lecteurs Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme du Haut-Lignon