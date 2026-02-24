Visite guidée du Lieu de Mémoire Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon

Visite guidée du Lieu de Mémoire

Lieu de Mémoire 23 Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Pour comprendre l’histoire de résistances, d’accueil et de sauvetage du Plateau pendant la Seconde Guerre mondiale.

.

Lieu de Mémoire 23 Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn about the Plateau’s history of resistance, hospitality and rescue during the Second World War.

L’événement Visite guidée du Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon