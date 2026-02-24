Visite guidée du Lieu de Mémoire Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon
Visite guidée du Lieu de Mémoire Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon mardi 7 juillet 2026.
Visite guidée du Lieu de Mémoire
Lieu de Mémoire 23 Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : Lundi 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-08-30 12:00:00
2026-07-07
Pour comprendre l’histoire de résistances, d’accueil et de sauvetage du Plateau pendant la Seconde Guerre mondiale.
Lieu de Mémoire 23 Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org
English :
Learn about the Plateau’s history of resistance, hospitality and rescue during the Second World War.
