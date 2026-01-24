Parcours de la Mémoire

Gare du Velay Express Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-08-18 17:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Visite guidée Accueil et résistance au Chambon-sur-Lignon et sur le Plateau Vivarais-Lignon 39-44 , exposé présenté à la gare par votre guide suivi d’une balade à pied dans le village.

Gare du Velay Express Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

English :

Guided tour Welcome and resistance in Chambon-sur-Lignon and the Vivarais-Lignon Plateau 39-44 , presented at the station by your guide, followed by a walk through the village.

L’événement Parcours de la Mémoire Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon