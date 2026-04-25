Atelier vannerie Parc de l’Empereur Vichy
Atelier vannerie Parc de l’Empereur Vichy samedi 13 juin 2026.
Vichy
Atelier vannerie
Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Caroline, passionnée par l’art ancestral de la vannerie, vous accueille pour un moment de création et de partage autour d’un savoir-faire traditionnel tel qu’il se pratiquait sous le Second Empire.
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Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Caroline, passionate about the ancestral art of basketry, welcomes you for a moment of creation and sharing of traditional skills as they were practiced during the Second Empire.
L’événement Atelier vannerie Vichy a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations
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