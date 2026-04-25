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Atelier vannerie Parc de l’Empereur Vichy

Atelier vannerie Parc de l’Empereur Vichy samedi 13 juin 2026.

Lieu : Parc de l’Empereur

Adresse : Parc Napoléon III

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 5 5 5

Vichy

Atelier vannerie

Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Caroline, passionnée par l’art ancestral de la vannerie, vous accueille pour un moment de création et de partage autour d’un savoir-faire traditionnel tel qu’il se pratiquait sous le Second Empire.
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Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

Caroline, passionate about the ancestral art of basketry, welcomes you for a moment of creation and sharing of traditional skills as they were practiced during the Second Empire.

L’événement Atelier vannerie Vichy a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations

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