Atelier vannerie Parc de l’Empereur Vichy

Vichy

Atelier vannerie

Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Caroline, passionnée par l’art ancestral de la vannerie, vous accueille pour un moment de création et de partage autour d’un savoir-faire traditionnel tel qu’il se pratiquait sous le Second Empire.

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Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

Caroline, passionate about the ancestral art of basketry, welcomes you for a moment of creation and sharing of traditional skills as they were practiced during the Second Empire.

L’événement Atelier vannerie Vichy a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations