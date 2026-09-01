Atelier Venez hurler avec les chiens-loups (Journées Européennes du Patrimoine) Espace des Mondes Polaires Prémanon
samedi 19 septembre 2026 · Espace des Mondes Polaires · Prémanon
Informations pratiques
Prémanon
Atelier Venez hurler avec les chiens-loups (Journées Européennes du Patrimoine)
Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:30:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Viens décorer ton masque en forme de tête de chien de traineau. Tu pourras ainsi prévenir le reste de la meute en cas d’arrivée d’un super prédateur et tenter de le repousser !
L’atelier est précédé d’une courte découverte des qimmit , les chiens de traîneau inuit, emblème du Grand Nord, dans le musée.
À partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). Durée 1h. Dans la limite des places disponibles. .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
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English : Atelier Venez hurler avec les chiens-loups (Journées Européennes du Patrimoine)
L’événement Atelier Venez hurler avec les chiens-loups (Journées Européennes du Patrimoine) Prémanon a été mis à jour le 2026-08-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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