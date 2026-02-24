Atelier Vers Feuille Ciseaux Écriture et collage poétique Cam’Café Nancy
Atelier Vers Feuille Ciseaux Écriture et collage poétique Cam’Café Nancy samedi 14 mars 2026.
Atelier Vers Feuille Ciseaux Écriture et collage poétique
Cam’Café 14 rue de la commanderie Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Atelier d’expression libre et créative poésie & collage
Envie de libérer ton imagination ? De jouer avec les mots, les formes et les images ?
Rejoins nous pour un atelier d’expression poétique et visuelle, où l’écriture et le collage se rencontrent pour donner naissance à des créations uniques, sensibles et inspirées.
Au programme
Introduction à l’écriture créative et à l’art du collage.
Exploration d’une thématique inspirante — différente chaque mois.
Création libre, individuelle ou collective, mêlant mots et images découpées.
Partage convivial des œuvres autour d’une boisson offerte.
Groupe limité à 10 participant·es pour favoriser la créativité et les échanges.
Inscriptions par téléphone ou par mail.Tout public
20 .
Cam’Café 14 rue de la commanderie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 52 55 17 78 houing@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free and creative expression workshop: poetry & collage
Want to set your imagination free? Want to play with words, shapes and images?
Join us for a workshop of poetic and visual expression, where writing and collage meet to give birth to unique, sensitive and inspired creations.
Program:
Introduction to creative writing and the art of collage.
Exploration of an inspiring theme different every month.
Free creation, individual or collective, combining words and cut-out images.
Share your work with others over a complimentary drink.
Group size limited to 10 participants to encourage creativity and exchange.
Registration by phone or e-mail.
L’événement Atelier Vers Feuille Ciseaux Écriture et collage poétique Nancy a été mis à jour le 2026-02-24 par DESTINATION NANCY