Atelier Vers Feuille Ciseaux Écriture et collage poétique Cam’Café Nancy

Atelier Vers Feuille Ciseaux Écriture et collage poétique

Cam’Café 14 rue de la commanderie Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 15:00:00

2026-03-14

Atelier d’expression libre et créative poésie & collage

Envie de libérer ton imagination ? De jouer avec les mots, les formes et les images ?

Rejoins nous pour un atelier d’expression poétique et visuelle, où l’écriture et le collage se rencontrent pour donner naissance à des créations uniques, sensibles et inspirées.

Au programme

Introduction à l’écriture créative et à l’art du collage.

Exploration d’une thématique inspirante — différente chaque mois.

Création libre, individuelle ou collective, mêlant mots et images découpées.

Partage convivial des œuvres autour d’une boisson offerte.

Groupe limité à 10 participant·es pour favoriser la créativité et les échanges.

Inscriptions par téléphone ou par mail.Tout public

Cam’Café 14 rue de la commanderie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 52 55 17 78 houing@free.fr

English :

Free and creative expression workshop: poetry & collage

Want to set your imagination free? Want to play with words, shapes and images?

Join us for a workshop of poetic and visual expression, where writing and collage meet to give birth to unique, sensitive and inspired creations.

Program:

Introduction to creative writing and the art of collage.

Exploration of an inspiring theme different every month.

Free creation, individual or collective, combining words and cut-out images.

Share your work with others over a complimentary drink.

Group size limited to 10 participants to encourage creativity and exchange.

Registration by phone or e-mail.

