Atelier Vin d’oranges et vin de citrons Saint-Laurent-en-Grandvaux

Atelier Vin d’oranges et vin de citrons mardi 10 mars à 20h.

Fanfan et Colette nous partagent leurs recettes de vin d’oranges et du vin de citrons.

Inscription par téléphone, sms ou email 06 51 26 08 07.

Gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents .

Salle A.Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com

