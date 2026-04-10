Atelier ViniYoga Bourbonne-les-Bains
Atelier ViniYoga Bourbonne-les-Bains vendredi 10 avril 2026.
Bourbonne-les-Bains
Atelier ViniYoga
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31
Tout public
Le viniyoga a été élaboré par Sri Krisnamacharya en regard de certains yoga sutra (grands textes de référence du yoga), dont l’idée de grande attention, de précision dans le choix et l’adaptation à la personne est exprimé dans le mot VINIYOGA. La pédagogie viniyoga propose aux personnes de pratiquer un yoga adapté à chacun en apprenant à se connaitre et se respecter. l’esprit viniyoga, c’est partir de là où l’on se trouve….. TKV Desikachar. Animé par Gwenola Hédou. .
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Atelier ViniYoga Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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