Bourbonne-les-Bains

Atelier ViniYoga

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31

Tout public

Le viniyoga a été élaboré par Sri Krisnamacharya en regard de certains yoga sutra (grands textes de référence du yoga), dont l’idée de grande attention, de précision dans le choix et l’adaptation à la personne est exprimé dans le mot VINIYOGA. La pédagogie viniyoga propose aux personnes de pratiquer un yoga adapté à chacun en apprenant à se connaitre et se respecter. l’esprit viniyoga, c’est partir de là où l’on se trouve….. TKV Desikachar. Animé par Gwenola Hédou. .

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Atelier ViniYoga Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains