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Atelier Vitraux dans le cadre de l’exposition Loudun se dévoile Place Sainte-Croix Loudun

mercredi 19 août 2026 · Place Sainte-Croix · Loudun

Atelier Vitraux dans le cadre de l’exposition Loudun se dévoile Place Sainte-Croix Loudun

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Place Sainte-Croix
Adresse
Collégiale Sainte-Croix
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif
2 2 Tarif réduit

Loudun

Atelier Vitraux dans le cadre de l’exposition Loudun se dévoile

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Tous publics à partir de 7 ans   .

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00 

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English : Atelier Vitraux dans le cadre de l’exposition Loudun se dévoile

L’événement Atelier Vitraux dans le cadre de l’exposition Loudun se dévoile Loudun a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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