Atelier Vitraux Descartes
Atelier Vitraux Descartes mercredi 15 juillet 2026.
Descartes
Atelier Vitraux
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Cet atelier propose aux enfants de 7 à 12 ans une immersion dans l’univers du vitrail. Après une courte initiation pour comprendre la technique de fabrication, les enfants participeront à la création d’un vitrail fait de papier transparent.
Cet atelier propose aux enfants de 7 à 12 ans une immersion dans l’univers du vitrail. Après une courte initiation pour comprendre la technique de fabrication, les enfants participeront à la création d’un vitrail fait de papier transparent. .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 42 00 musee@ville-descartes.fr
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English :
This workshop offers children aged 7 to 12 an immersion into the world of stained glass. After a short introduction to the technique, children will take part in the creation of a stained glass window made from transparent paper.
L’événement Atelier Vitraux Descartes a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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