Descartes

Atelier Vitraux

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Cet atelier propose aux enfants de 7 à 12 ans une immersion dans l’univers du vitrail. Après une courte initiation pour comprendre la technique de fabrication, les enfants participeront à la création d’un vitrail fait de papier transparent.

Cet atelier propose aux enfants de 7 à 12 ans une immersion dans l’univers du vitrail. Après une courte initiation pour comprendre la technique de fabrication, les enfants participeront à la création d’un vitrail fait de papier transparent. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 42 00 musee@ville-descartes.fr

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English :

This workshop offers children aged 7 to 12 an immersion into the world of stained glass. After a short introduction to the technique, children will take part in the creation of a stained glass window made from transparent paper.

L’événement Atelier Vitraux Descartes a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire