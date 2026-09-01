Atelier Voyageurs Temporels Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Atelier Voyageurs Temporels

Médiathèque Pompidou 68 rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Voyageurs temporels Flip-book à fabriquer

À partir des photographies et cartes postales anciennes de Châlons-en-Champagne, créez votre propre flip-book et devenez auteurs de votre propre voyage temporel.

Sur réservation. .

Médiathèque Pompidou 68 rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

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English : Atelier Voyageurs Temporels

L’événement Atelier Voyageurs Temporels Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne