Atelier Warhammer, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Atelier Warhammer Mercredi 22 avril, 14h00 Ludo-médiathèque Gironde

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

À travers la peinture de figurines, la découverte des règles du jeu de plateau et la présentation de l’univers narratif, cet atelier invite les participants à explorer un monde riche en stratégie, en création et en lectures fantastiques.

Les figurines et le matériel de peinture sont fournis.

Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

En partenariat avec Games workshop Bordeaux, la médiathèque propose un atelier mensuel autour de l’univers Warhammer.