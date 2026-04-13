Atelier Warhammer, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles
Atelier Warhammer, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 22 avril 2026.
Atelier Warhammer Mercredi 22 avril, 14h00 Ludo-médiathèque Gironde
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
À travers la peinture de figurines, la découverte des règles du jeu de plateau et la présentation de l’univers narratif, cet atelier invite les participants à explorer un monde riche en stratégie, en création et en lectures fantastiques.
Les figurines et le matériel de peinture sont fournis.
Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]
En partenariat avec Games workshop Bordeaux, la médiathèque propose un atelier mensuel autour de l’univers Warhammer.
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