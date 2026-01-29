Chaque mois nous vous invitons à découvrir ce monument de la connaissance participative et libre de droits, ainsi que les autres projets wiki environnants (Wikiquote qui recense des citations, Wikimédia Commons, des images, Wikisource, des textes etc.), et nous vous aidons à apporter vos propres contributions.

Curieuses, curieux, envie de participer concrètement ? Nous vous aidons à faire vos premiers pas !

Ateliers ouverts à toutes et tous, entrée libre.

Venez avec un ordinateur portable si vous le pouvez, sinon nous vous en prêterons un.

Espace de travail B

Les prochaines dates de l’atelier, de 15h à 17h :

Samedi 28 février – lancement !

Samedi 21 mars

Samedi 18 avril

Samedi 23 mai

Samedi 27 juin