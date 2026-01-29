Atelier « Wikipédia, wikisource : découvrez, contribuez ! » Médiathèque James Baldwin Paris
Atelier « Wikipédia, wikisource : découvrez, contribuez ! » Médiathèque James Baldwin Paris samedi 28 février 2026.
Chaque mois nous vous invitons à découvrir ce monument de la connaissance participative et libre de droits, ainsi que les autres projets wiki environnants (Wikiquote qui recense des citations, Wikimédia Commons, des images, Wikisource, des textes etc.), et nous vous aidons à apporter vos propres contributions.
Curieuses, curieux, envie de participer concrètement ? Nous vous aidons à faire vos premiers pas !
Ateliers ouverts à toutes et tous, entrée libre.
Venez avec un ordinateur portable si vous le pouvez, sinon nous vous en prêterons un.
Espace de travail B
Les prochaines dates de l’atelier, de 15h à 17h :
Samedi 28 février – lancement !
Samedi 21 mars
Samedi 18 avril
Samedi 23 mai
Samedi 27 juin
Avec ses 7 millions d’articles et 65 millions de pages, la toute jeune Wikipédia fête ses 25 ans cette année et appartient à toutes et tous. Vous la connaissez, mais vous avez envie d’en savoir plus, d’y contribuer ?
gratuit
Entrée libre – Espace B
Public jeunes et adultes.
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Ateliers_%C3%A0_la_m%C3%A9diath%C3%A8que_James_Baldwin +33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
