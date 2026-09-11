Atelier : Women Take The Mic, Radio Phénix, Caen

Informations pratiques

Atelier : Women Take The Mic Samedi 19 septembre, 14h00 Radio Phénix Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026

Et si la radio devenait un outil pour agir contre les inégalités ? Radio Phénix lance la deuxième saison de Women Take The Mic, une série d’ateliers gratuits en mixité choisie, limitée à dix participant·es. Pensés comme un espace d’échange et de pratique, ces rendez-vous permettent aux créatrices de contenus audio de s’approprier les outils de la radio, de développer leurs compétences éditoriales, techniques et d’animation, puis de réaliser des productions destinées à être diffusées à l’antenne.

Radio Phénix 114 rue de Lebisey 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 23 96 37 »}, {« type »: « email », « value »: « hello@phenix.fm »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©DR