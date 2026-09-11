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Atelier : Women Take The Mic, Radio Phénix, Caen

samedi 19 septembre 2026 · Radio Phénix · Caen

Atelier : Women Take The Mic, Radio Phénix, Caen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Radio Phénix
Adresse
114 rue de Lebisey 14000 Caen
Ville
14000 Caen
Département
Calvados

Atelier : Women Take The Mic Samedi 19 septembre, 14h00 Radio Phénix Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026
Et si la radio devenait un outil pour agir contre les inégalités ? Radio Phénix lance la deuxième saison de Women Take The Mic, une série d’ateliers gratuits en mixité choisie, limitée à dix participant·es. Pensés comme un espace d’échange et de pratique, ces rendez-vous permettent aux créatrices de contenus audio de s’approprier les outils de la radio, de développer leurs compétences éditoriales, techniques et d’animation, puis de réaliser des productions destinées à être diffusées à l’antenne.

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Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©DR

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