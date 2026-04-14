Atelier Yoga du Rire, Café associatif des Gallets, Rennes
Atelier Yoga du Rire, Café associatif des Gallets, Rennes samedi 18 avril 2026.
Atelier Yoga du Rire Samedi 18 avril, 16h00 Café associatif des Gallets Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Le Yoga du Rire est une méthode simple et puissante : nous pratiquons des exercices de rire sans raison en groupe. Le rire forcé devient rapidement contagieux, libérant instantanément les hormones du bonheur, réduisant le stress et renforçant l’immunité. Venez vivre le plaisir de rire ensemble !
Le Samedi 18 Avril, à la ferme des Gallets, démarrage à 16h (Si vous arrivez après, prenez le train en marche en faisant comme tout le monde !).
Nul besoin d’être joyeux ou d’avoir le sens de l’humour, juste l’envie de passer un bon moment et de repartir avec une énergie nouvelle !
Les enfants peuvent participer, avec un parent pour les accompagner.
Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « ferme.gallets@laposte.net »}, {« type »: « email », « value »: « tremoureux@hotmail.com »}]
Boostez votre Bonheur avec Le Yoga du Rire! yoga détente
Café associatif des Gallets
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