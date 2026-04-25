Atelier yoga du visage L’atelier ô pure Charroux

Charroux

Atelier yoga du visage

L’atelier ô pure 6 rue des tanneurs Charroux Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Apprenez l’auto massage, point d’accupression et exercice de yoga du visage à intégrer dans votre routine quotidienne. Créez votre propre rituel pour tonifier votre visage et sublimer votre peau en 5 minutes par jour.

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L’atelier ô pure 6 rue des tanneurs Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 59 14 22

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English :

Learn self-massage, pressure points and facial yoga exercises to integrate into your daily routine. Create your own ritual to tone your face and sublimate your skin in just 5 minutes a day.

L’événement Atelier yoga du visage Charroux a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Val de Sioule