Visite à la lueur des lampes de poches, Musée de Charroux et de son canton, Charroux

Visite à la lueur des lampes de poches Samedi 23 mai, 20h30 Musée de Charroux et de son canton Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Visite nocturne du musée à la lueur des smartphones ou des lampes de poches à travers des dates de l’histoire de Charroux à fêter en 2026.

Musée de Charroux et de son canton 5 rue de la Poulaillerie, Charroux, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes https://www.musee-charroux.net A la fois chronologique et thématique, le musée présente aujourd’hui par le biais de cheminées, sculptures, meubles, outils, documents d’archives, photographies etc. l’histoire de la ville de Charroux depuis ses origines gallo-romaines en passant par le Moyen-âge, la Renaissance, l’époque de la Révolution française, le XIXeme siècle et la première partie du XXème siècle.

Nuit européenne des musées

©SpaniolP