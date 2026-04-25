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Expo Chemin faisant La Grange du Voyageur Charroux

Expo Chemin faisant La Grange du Voyageur Charroux lundi 25 mai 2026.

Lieu : La Grange du Voyageur

Adresse : 20 rue de la Paille

Ville : 03140 Charroux

Département : Allier

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Charroux

Expo Chemin faisant

La Grange du Voyageur 20 rue de la Paille Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 11:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :
2026-05-25

Exposition de céramique et de peinture.
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La Grange du Voyageur 20 rue de la Paille Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 45 86 05 

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English :

Ceramics and painting exhibition.

L’événement Expo Chemin faisant Charroux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule

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