Expo Chemin faisant La Grange du Voyageur Charroux
Expo Chemin faisant La Grange du Voyageur Charroux lundi 25 mai 2026.
Charroux
Expo Chemin faisant
La Grange du Voyageur 20 rue de la Paille Charroux Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 11:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Exposition de céramique et de peinture.
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La Grange du Voyageur 20 rue de la Paille Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 45 86 05
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English :
Ceramics and painting exhibition.
L’événement Expo Chemin faisant Charroux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule
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