Expo Chemin faisant La Grange du Voyageur Charroux

Charroux

Expo Chemin faisant

La Grange du Voyageur 20 rue de la Paille Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 11:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Exposition de céramique et de peinture.

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La Grange du Voyageur 20 rue de la Paille Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 45 86 05

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English :

Ceramics and painting exhibition.

L’événement Expo Chemin faisant Charroux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule