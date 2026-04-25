Charroux

Rando Lune… Chemin des Crêtes sous la voûte céleste

Départ de la Maison du Tourisme de Charroux Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Randonnée nocturne et sensorielle ânes, étoiles, chants d’oiseaux, méditation et sons de la nuit vous accompagnent pour une aventure humaine et poétique inoubliable. Possibilité de bivouac en fin de randonnée.

.

Départ de la Maison du Tourisme de Charroux Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A sensory hike by night: donkeys, stars, birdsong, meditation and the sounds of the night accompany you on an unforgettable human and poetic adventure. Possibility of bivouacking at the end of the hike.

L’événement Rando Lune… Chemin des Crêtes sous la voûte céleste Charroux a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Val de Sioule