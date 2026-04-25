Rando Lune… Chemin des Crêtes sous la voûte céleste Charroux
Rando Lune… Chemin des Crêtes sous la voûte céleste Charroux vendredi 29 mai 2026.
Charroux
Rando Lune… Chemin des Crêtes sous la voûte céleste
Départ de la Maison du Tourisme de Charroux Charroux Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Randonnée nocturne et sensorielle ânes, étoiles, chants d’oiseaux, méditation et sons de la nuit vous accompagnent pour une aventure humaine et poétique inoubliable. Possibilité de bivouac en fin de randonnée.
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Départ de la Maison du Tourisme de Charroux Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
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English :
A sensory hike by night: donkeys, stars, birdsong, meditation and the sounds of the night accompany you on an unforgettable human and poetic adventure. Possibility of bivouacking at the end of the hike.
L’événement Rando Lune… Chemin des Crêtes sous la voûte céleste Charroux a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Val de Sioule
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