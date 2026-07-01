ATELIER Yoga japonais Do IN (séance collective) Arvieu
jeudi 23 juillet 2026 · Arvieu
Informations pratiques
Arvieu
ATELIER Yoga japonais Do IN (séance collective)
OBRADOR Atelier Partagé du Lévézou Arvieu Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
9h-10h plage en herbe de Notre-Dame d’Aures, Pareloup. Do In des automassages et des étirements pour se faire du bien ! Prévoir tapis ou serviette et tenue confortable. Gratuit. Repli salle de la plage si mauvais temps. Familles Rurales et Elsa B.
Information 06 51 25 31 71. Sans réservation .
OBRADOR Atelier Partagé du Lévézou Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 6 51 25 31 71 elsabouthier@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
9:00–10:00 a.m., Notre-Dame d’Aures grassy beach, Pareloup. Do In: self-massage and stretches to feel good! Bring a mat or towel and wear comfortable clothing. Free. Will be held in the beach hall in case of bad weather. Familles Rurales and Elsa B.
L’événement ATELIER Yoga japonais Do IN (séance collective) Arvieu a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Arvieu (Aveyron)
- SORTIE & DÉDICACE DU LIVRE Humana 2266, éd. Assyelle, de Rod Gayrard Arvieu 9 juillet 2026
- Quine Arvieu 15 juillet 2026
- Concert Arvieu 22 juillet 2026
- Fête des Estivants Arvieu 31 juillet 2026
- VAIANA, La légende du bout du monde, cinéma de plein air Arvieu 18 août 2026