Informations pratiques

Arvieu

ATELIER Yoga japonais Do IN (séance collective)

OBRADOR Atelier Partagé du Lévézou Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

9h-10h plage en herbe de Notre-Dame d’Aures, Pareloup. Do In des automassages et des étirements pour se faire du bien ! Prévoir tapis ou serviette et tenue confortable. Gratuit. Repli salle de la plage si mauvais temps. Familles Rurales et Elsa B.

Information 06 51 25 31 71. Sans réservation .

OBRADOR Atelier Partagé du Lévézou Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 6 51 25 31 71 elsabouthier@orange.fr

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English :

9:00–10:00 a.m., Notre-Dame d’Aures grassy beach, Pareloup. Do In: self-massage and stretches to feel good! Bring a mat or towel and wear comfortable clothing. Free. Will be held in the beach hall in case of bad weather. Familles Rurales and Elsa B.

L’événement ATELIER Yoga japonais Do IN (séance collective) Arvieu a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)