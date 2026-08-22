Atelier Yoga & Massage Chalon-sur-Saône
samedi 26 septembre 2026 · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
Atelier Yoga & Massage
Maison des Sports Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
En collaboration avec une masseuse professionnelle, cet atelier combine les bienfaits du yoga doux et de la relaxation corporelle. Après un temps de postures relaxantes, vous y découvrirez des gestes simples et des techniques d’auto-massage ainsi que de massage en duo, faciles à intégrer dans votre quotidien pour relâcher les tensions. Un moment privilégié axé sur le toucher bienveillant, l’apprentissage de rituels apaisants pour la tête, le dos ou les mains, et le plaisir de prendre soin de soi.
Possibilité de venir seul(e) ou en binôme. .
Maison des Sports Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 89 55 01 hathayogaclub71@gmail.com
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English : Atelier Yoga & Massage
L’événement Atelier Yoga & Massage Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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