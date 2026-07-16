Ateliers à la Médiathèque de Roubaix, Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Ateliers à la Médiathèque de Roubaix 19 et 20 septembre Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Sur les traces des usines. Si Roubaix garde dans ses rues l’empreinte de son passé industriel, et de nombreux bâtiments souvent reconvertis, beaucoup d’usines, cheminées et courées ont disparu. Heureusement, La Grand-Plage conserve des documents qui font approcher l’emprise, l’aspect, les activités des édifices disparus. A leur tour, ces documents anciens et fragiles doivent être protégés. Les Archives municipales se joignent aux pôles Patrimoine et Collectivités pour proposer aux enfants et aux adultes des activités qui leur permettront de découvrir ou de faire revivre à leur manière les usines disparues.

Salle d’études (2e étage) – samedi 10h-12h30 et 14h-17h – accès en continue:

– Atelier Des gommettes pour des courgettes. Tu as l’âme d’un street-artiste ? Tu aimes customizer tes affaires ? Avec des crayons, des collages, viens décorer et mettre à ton goût des images anciennes de Roubaix !

– Atelier Je plie je déplie, mon usine en origami. Haute cheminée de briques, vaste portail, toiture en sheds : la silhouette d’une usine est bien reconnaissable. Viens la recréer en utilisant l’art du pliage japonais. Avec Marie Cordier (M. C. ARTS) – à partir de 15h

– Activités La conservation préventive, un jeu d’enfant. Essaie le memory des photos de bâtiments disparus ou restaurés, découvre le petit hôpital des livres ou fais la course du montage de boîte d’archives pour t’initier à la protection des documents anciens !

Tous les ateliers sont accessibles aux enfants accompagnés à partir de 5 ans

Salle La Criée, dimanche 15h – entrée libre:

– Projection Usines, friches, comment sauver notre héritage industriel. Dans ce premier numéro du rendez-vous télévisuel Les héros du patrimoine (France 3), le présentateur Adrien Gavazzi visite des friches industrielles à Roubaix et dans la région, interviewe les personnes concernées et s’interroge sur le futur des usines. Que faire de ces témoignages du passé ? Les transformer ? Oui, mais comment ? Ce documentaire ne donne pas toutes les réponses mais il ouvre le débat, que nous poursuivrons à l’issue de la projection.

Séance commentée par François Vergin, animateur de l’architecture et du patrimoine

Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix 2 rue pierre Motte Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Sur les traces des usines. Si Roubaix garde dans ses rues l’empreinte de son passé industriel, et de nombreux bâtiments souvent reconvertis, beaucoup d’usines, cheminées et courées ont disparu. La A …

©Médiathèque de Roubaix