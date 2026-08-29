Ateliers accords chocolats et vins Vignobles en scène Le Crès
vendredi 16 octobre 2026 · Le Crès
Informations pratiques
Le Crès
Ateliers accords chocolats et vins Vignobles en scène
D67 Le Crès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Atelier vins & chocolats au Domaine Massillan
Laissez-vous surprendre par l’accord subtil entre chocolats d’exception et vins bio du domaine.
Au fil de cette dégustation conviviale, découvrez comment les arômes du cacao et les nuances de nos vins se subliment mutuellement.
Une expérience gourmande et sensorielle au cœur du vignoble, placée sous le signe du partage et de la découverte.
[Sur réservation 10 places] .
D67 Le Crès 34920 Hérault Occitanie +33 4 67 04 46 76 commercial@massillan.fr
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English :
Wine & chocolate workshop at Domaine Massillan
L’événement Ateliers accords chocolats et vins Vignobles en scène Le Crès a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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