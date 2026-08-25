Informations pratiques

Le Crès

FABIEN OLICARD EXPÉRIMENTE

Rue de la Renaissance Le Crès Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

Laissez-vous surprendre par Fabien Olicard, qui réinvente chaque soir son spectacle sous vos yeux..

Entrez dans l’atelier ! Fabien Olicard Expérimente est un spectacle en pleine création. Vous n’assistez pas à un rodage… vous êtes en amont !

Laissez-vous surprendre par Fabien Olicard, qui réinvente chaque soir son spectacle sous vos yeux..

Entrez dans l’atelier ! Fabien Olicard Expérimente est un spectacle en pleine création. Vous n’assistez pas à un rodage… vous êtes en amont ! Après 15 ans de créations scéniques, Fabien conserve l’essence de son processus pour imaginer un nouveau spectacle en direct, face au public. Chaque soir, une version différente, affinée, repensée, réinventée…

Mentalisme, humour et sciences se mêlent dans une forme brute, surprenante et résolument inédite. Chaque jour, il travaille, teste, ajuste… et chaque soir, il vous le partage.

à 20h00 durée 1h30 dès 12 ans

Plein tarif à 25 euros et tarif réduit à 20 euros .

Rue de la Renaissance Le Crès 34920 Hérault Occitanie agora@lecres.fr

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English :

Let Fabien Olicard surprise you—he reinvents his show right before your eyes every night…

Step into the workshop! “Fabien Olicard Experiments” is a show currently in the making. You’re not just watching a dress rehearsal—you’re there from the very beginning!

L’événement FABIEN OLICARD EXPÉRIMENTE Le Crès a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT MONTPELLIER