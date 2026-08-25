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LE PROCÈS D’UNE VIE Le Crès

jeudi 17 décembre 2026 · Le Crès

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Adresse
Rue de la Renaissance
Ville
34920 Le Crès
Département
Hérault
Tarif
25 25

Le Crès

LE PROCÈS D’UNE VIE

Rue de la Renaissance Le Crès Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17
fin : 2026-12-17

Date(s) :
2026-12-17

Un pièce de théâtre poignante où souvenirs, choix et regrets se confrontent dans un face-à-face bouleversant avec soi-même.
Un pièce de théâtre poignante où souvenirs, choix et regrets se confrontent dans un face-à-face bouleversant avec soi-même.
Au printemps 1971, le manifeste des 343 révèle qu’un million de femmes avortent chaque année en France dans des conditions dangereuses à cause de la clandestinité, alors même que cette intervention est simple lorsqu’elle est pratiquée sous contrôle médical, un sujet pourtant largement passé sous silence.

À l’été 1971, Marie-Claire, âgée de 16 ans, tombe enceinte et décide de ne pas garder l’enfant ; sa mère Michèle, ainsi que Lucette, Renée et Micheline, se mobilisent pour l’aider. À l’automne 1972, ces femmes sont inculpées, et le procès, connu sous le nom de procès de Bobigny, est orchestré par l’avocate Gisèle Halimi.

à 20h00 durée 1h20 dès 12 ans
Plein tarif à 25 euros et tarif réduit à 20 euros   .

Rue de la Renaissance Le Crès 34920 Hérault Occitanie   agora@lecres.fr

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English :

A poignant play in which memories, choices, and regrets come to a head in a deeply moving confrontation with oneself.

L’événement LE PROCÈS D’UNE VIE Le Crès a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT MONTPELLIER

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