Informations pratiques

Le Crès

LE PROCÈS D’UNE VIE

Rue de la Renaissance Le Crès Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

Un pièce de théâtre poignante où souvenirs, choix et regrets se confrontent dans un face-à-face bouleversant avec soi-même.

Un pièce de théâtre poignante où souvenirs, choix et regrets se confrontent dans un face-à-face bouleversant avec soi-même.

Au printemps 1971, le manifeste des 343 révèle qu’un million de femmes avortent chaque année en France dans des conditions dangereuses à cause de la clandestinité, alors même que cette intervention est simple lorsqu’elle est pratiquée sous contrôle médical, un sujet pourtant largement passé sous silence.

À l’été 1971, Marie-Claire, âgée de 16 ans, tombe enceinte et décide de ne pas garder l’enfant ; sa mère Michèle, ainsi que Lucette, Renée et Micheline, se mobilisent pour l’aider. À l’automne 1972, ces femmes sont inculpées, et le procès, connu sous le nom de procès de Bobigny, est orchestré par l’avocate Gisèle Halimi.

à 20h00 durée 1h20 dès 12 ans

Plein tarif à 25 euros et tarif réduit à 20 euros .

Rue de la Renaissance Le Crès 34920 Hérault Occitanie agora@lecres.fr

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English :

A poignant play in which memories, choices, and regrets come to a head in a deeply moving confrontation with oneself.

L’événement LE PROCÈS D’UNE VIE Le Crès a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT MONTPELLIER