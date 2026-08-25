LE PROCÈS D’UNE VIE Le Crès
jeudi 17 décembre 2026 · Le Crès
Informations pratiques
Le Crès
LE PROCÈS D’UNE VIE
Rue de la Renaissance Le Crès Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-12-17
Un pièce de théâtre poignante où souvenirs, choix et regrets se confrontent dans un face-à-face bouleversant avec soi-même.
Un pièce de théâtre poignante où souvenirs, choix et regrets se confrontent dans un face-à-face bouleversant avec soi-même.
Au printemps 1971, le manifeste des 343 révèle qu’un million de femmes avortent chaque année en France dans des conditions dangereuses à cause de la clandestinité, alors même que cette intervention est simple lorsqu’elle est pratiquée sous contrôle médical, un sujet pourtant largement passé sous silence.
À l’été 1971, Marie-Claire, âgée de 16 ans, tombe enceinte et décide de ne pas garder l’enfant ; sa mère Michèle, ainsi que Lucette, Renée et Micheline, se mobilisent pour l’aider. À l’automne 1972, ces femmes sont inculpées, et le procès, connu sous le nom de procès de Bobigny, est orchestré par l’avocate Gisèle Halimi.
à 20h00 durée 1h20 dès 12 ans
Plein tarif à 25 euros et tarif réduit à 20 euros .
Rue de la Renaissance Le Crès 34920 Hérault Occitanie agora@lecres.fr
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English :
A poignant play in which memories, choices, and regrets come to a head in a deeply moving confrontation with oneself.
L’événement LE PROCÈS D’UNE VIE Le Crès a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT MONTPELLIER
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