LEOPOLD LEMARCHAND Le Crès
samedi 17 octobre 2026 · Le Crès
Informations pratiques
Le Crès
LEOPOLD LEMARCHAND
Rue de la Renaissance Le Crès Hérault
Tarif : 32 – 32 – 36 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Découvrez le premier spectacle de Léopold Lemarchand, une plongée sensible et authentique dans l’univers d’un artiste en devenir.
Compagnie du premier élan, Léopold Lemarchand esquisse une scène à son image, sensible et vibrante.
En partenariat avec Comedy and the city
Découvrez le premier spectacle de Léopold Lemarchand, une plongée sensible et authentique dans l’univers d’un artiste en devenir.
Compagnie du premier élan, Léopold Lemarchand esquisse une scène à son image, sensible et vibrante. Entre confidences et éclats d’humour, il tisse un récit intime où chaque mot cherche sa place et résonne. Et sur le fil, il avance, hésite, recommence, trouvant peu à peu sa voix. Offrant au public un instant brut et sincère, il explore, doute et partage ce vertige des débuts, là où tout reste encore à inventer, fragile et lumineux à la fois.
Auteur Léopold Lemarchand, Cyril Hives Mise en scène Nicolas Vital SICK PILOT COMPANY & M&G
De 32 à 36 euros par personne
à 20h00 durée 1h00 dès 16 ans .
Rue de la Renaissance Le Crès 34920 Hérault Occitanie agora@lecres.fr
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English :
Discover Leopold Lemarchand’s first performance, a sensitive and authentic journey into the world of an emerging artist.
As part of the Compagnie du Premier Élan, Léopold Lemarchand crafts a performance that reflects his own sensibility—sensitive and vibrant.
L’événement LEOPOLD LEMARCHAND Le Crès a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT MONTPELLIER
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