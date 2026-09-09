Ateliers & animations autour du jardin au Théâtre de verdure, Théâtre de verdure, Romilly-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de verdure · Romilly-sur-Seine
Informations pratiques
Ateliers & animations autour du jardin au Théâtre de verdure Samedi 19 septembre, 14h00 Théâtre de verdure Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
– Atelier « Le jardin de Maxime » (avec le CLAS) et découverte des plantes carnivores ;
– Atelier cuisine avec l’association Le Solidaire ;
– Découverte des produits locaux avec l’association Au Court Circuit et différents producteurs locaux (miel, produits à base de rose, …) ;
– Animation musicale avec Zinegoline ;
– Atelier photo de Simone Migeat avec un rendez-vous familial pour un portrait de groupe d’inspiration XIXème.
Théâtre de verdure 18 Rue Anatole France, 10400 Nogent-sur-Seine Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est
Nombreuses animations
©Ville de Nogent-sur-Seine
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