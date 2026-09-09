Ateliers & animations autour du jardin au Théâtre de verdure, Théâtre de verdure, Romilly-sur-Seine

Informations pratiques

Ateliers & animations autour du jardin au Théâtre de verdure Samedi 19 septembre, 14h00 Théâtre de verdure Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

– Atelier « Le jardin de Maxime » (avec le CLAS) et découverte des plantes carnivores ;

– Atelier cuisine avec l’association Le Solidaire ;

– Découverte des produits locaux avec l’association Au Court Circuit et différents producteurs locaux (miel, produits à base de rose, …) ;

– Animation musicale avec Zinegoline ;

– Atelier photo de Simone Migeat avec un rendez-vous familial pour un portrait de groupe d’inspiration XIXème.

Théâtre de verdure 18 Rue Anatole France, 10400 Nogent-sur-Seine Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est

Nombreuses animations

©Ville de Nogent-sur-Seine