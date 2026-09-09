ATELIERS AQUARELLE 2026/2027, Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

ATELIERS AQUARELLE 2026/2027 15 septembre 2026 – 22 juin 2027, certains mardis Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux Gironde

Sur inscription via HelloAsso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:30:00+02:00

Fin : 2027-06-22T18:30:00+02:00 – 2027-06-22T20:30:00+02:00

La créativité est une ressource et un soutien dans tous les aspects de la vie et c’est que ce je souhaite partager dans ces ateliers.

Véritable reconnexion à soi, ce temps nourrira votre quotidien.

Aucune pratique préalable ou aptitude particulière n’est nécéssaire, juste l’envie d’essayer…

Ces ateliers s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux personnes ayant déjà pratiqué l’aquarelle.

Les thématiques abordées cette année sont :

1/ Travail en Monochrome :

Venez tester l’aquarelle à partir du travail en monochrome (un dégradé d’une couleur) et voir les possibilités offertes par cette approche. Vous serez bluffé par le résultat et ne serez plus bloqué sur le choix de l’association de couleur.

DATES :

• mardi 15 septembre 2026 | 18h30 – 20h30

• mardi 06 octobre 2026 | 18h30 – 20h30

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2/ Associer les couleurs :

Venez découvrir les associations de couleurs à l’aquarelle et comment créer des dessins amusants sans forcément savoir bien dessiner.

DATES :

• mardi 03 novembre 2026 | 18h30 – 20h30

• mardi 24 novembre 2026 | 18h30 – 20h30

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3/ Lavis et dégradés :

Créer des fonds et des projets à partir de la technique du lavis. Je vous propose 2 séances pour aborder cette pratique.

DATES :

• mardi 5 janvier 2027| 18h30 – 20h30

• mardi 19 janvier 2027| 18h30 – 20h30

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4/ Matière à l’aquarelle :

Découvrez comment créer de la matière et du relief avec de l’aquarelle. Travail des pinceaux, ajout de matière et textures pour le séchage. Laissez vous porter par la surprise des créations.

DATES :

• mardi 2 février 2027 | 18h30 – 20h30

• mardi 2 mars 2027 | 18h30 – 20h30

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5/ Dessiner des fleurs et des végétaux :

Je vous montrerai le pas à pas pour dessiner différents types de fleurs et de végétaux. Venez avec votre modèle ou choisissez parmi ceux proposés.

DATES :

• mardi 23 mars 2027 | 18h30 – 20h30

• mardi 6 avril 2027 | 18h30 – 20h30

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6/ Dessiner à partir d’une photo :

Découvrez comment réaliser une aquarelle à partir d’une photo et garder un souvenir personnel d’un lieu, d’une personne ou de votre maison.

DATES :

• mardi 11 mai 2027 | 18h30 – 20h30

• mardi 1er juin 2027 | 18h30 – 20h30

• mardi 22 juin 2027 | 18h30 – 20h30

____________________________________________________________________

DEMANDER LE CODE PROMOS : – Pour les tarifs réduits -10% ,pour les -18 ans, étudiants, chômeurs, famille (plus de 2 personnes)

– Pour les cartes « 10 ateliers » -20%

⚠️ Pour participer à un atelier chez Les Yvette, vous devez être adhérent à l’association : 5€ pour une année scolaire (de septembre 2026 à août 2027), vous pouvez régler l’adhésion via HelloAsso ou directement en boutique le jour de l’atelier.> https://www.helloasso.com/associations/les-yvette/adhesions/les-yvette-adhesion

Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux 280 cours de la somme 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-yvette/evenements/ateliers-aquarelle-2026-2027-2 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/les-yvette/adhesions/les-yvette-adhesion »}]

Amélie vous propose des ateliers pour découvrir, explorer et se perfectionner à l’aquarelle.