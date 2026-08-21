Ateliers arts plastiques et atelier langue créole, Cité du Volcan, Le Tampon

Informations pratiques

Ateliers arts plastiques et atelier langue créole Samedi 19 septembre, 09h30 Cité du Volcan La Réunion

Voir description.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

L’association ARTIKILTIR en partenariat avec l’association MLK proposent les ateliers suivants :

De 9h45 à 12h30 : Atelier arts plastiques « végétaux des coulées de lave ». L’artiste intervenante Jenny Baï propose d’apprendre à peindre directement à la gouache de manière instinctive sur papier dessin les végétaux des coulées de lave. L’idée est d’apprendre a représenter les feuilles et le bois par touche spécifique au pinceau, directement sur papier sans passer par le dessin au préalable. Chaque atelier dure 30 minutes pour enfants âgés de 9 à 14 ans (10 personnes maximum).

De 14h à 16h : ateliers luduqes en langue créole. Nadia Sintomer, professeur des écoles, licenciée en langue créole de l’association MLK (Mouvman Lantant Koudmin) propose quatre ateliers ludiques pour apprendre écrire la langue créole en s’amusant par des jeux : Alon apran ekrir kreol ek « Kosa in soz », « puzzlkozman » …Chaque atelier dure 30 minutes pour adolescents et adultes. (12 personnes maximum par atelier).

Cité du Volcan RN3 Bourg-Murat, 97418, LE TAMPON Le Tampon 97418 La Réunion La Réunion 0262 59 00 26 https://museesreunion.fr/la-cite-du-volcan/ https://www.facebook.com/VolcanRMR Rénovée par la Région Réunion de 2010 à 2014, la Cité du Volcan a ouvert ses portes au public le 5 août 2014. Ce pôle d’attraction touristique de premier plan est également un centre pédagogique et scientifique international.

L’équipement de 6000 m2 propose une muséographie innovante qui intègre de nombreux dispositifs et maquettes interactifs.

Le visiteur peut ainsi faire sa propre visite du muséum et s’approprier les différentes connaissances de l’histoire géologique de La Réunion. Ouverture du mardi au dimanche de 9h30 à 17h.

Le lundi : 13h à 17h.

Fermeture de la billetterie à 16h15.

Présence de parkings.

L’association ARTIKILTIR en partenariat avec l’association MLK proposent les ateliers suivants :

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