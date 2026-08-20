Réalisez votre mini volcan !, Cité du Volcan, Le Tampon

Informations pratiques

Réalisez votre mini volcan ! 19 et 20 septembre Cité du Volcan La Réunion

Durée de l’atelier : 30 minutes. 12 enfants/atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Réalisation d’un mini volcan, avec laves éruptives, en pâte polymère, cuit et collé. Matériel fourni. Les enfants repartiront avec leur création.

Age minimum requis : 6 ans.

Cité du Volcan RN3 Bourg-Murat, 97418, LE TAMPON Le Tampon 97418 La Réunion La Réunion 0262 59 00 26 https://museesreunion.fr/la-cite-du-volcan/ https://www.facebook.com/VolcanRMR Rénovée par la Région Réunion de 2010 à 2014, la Cité du Volcan a ouvert ses portes au public le 5 août 2014. Ce pôle d’attraction touristique de premier plan est également un centre pédagogique et scientifique international.

L’équipement de 6000 m2 propose une muséographie innovante qui intègre de nombreux dispositifs et maquettes interactifs.

Le visiteur peut ainsi faire sa propre visite du muséum et s’approprier les différentes connaissances de l’histoire géologique de La Réunion. Ouverture du mardi au dimanche de 9h30 à 17h.

Le lundi : 13h à 17h.

Fermeture de la billetterie à 16h15.

Présence de parkings.

Réalisation d’un mini volcan, avec laves éruptives, en pâte polymère, cuit et collé. Matériel fourni. Les enfants repartiront avec leur création.

© Coeur Végétal