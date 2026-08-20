Découvrez les « Cavernes Volcan », Cité du Volcan, Le Tampon

Informations pratiques

Découvrez les « Cavernes Volcan » 19 et 20 septembre Cité du Volcan La Réunion

Gratuit. En continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

L’exposition temporaire « cavernes volcan » résolument immersive, propose un voyage dans l’espace et le temps, un voyage de près de deux siècles et demi, au rythme des nouveaux indices retrouvés au cours du projet « Cavernes volcan », mêlant récits d’expéditions, iconographies, pierres gravées, mobiliers et fouilles archéologiques. Elle aborde également un volet de science participative citoyenne, sans lequel ce projet n’aurait pas vu le jour.

Exposition organisée en partenariat avec la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion

Tout au long des 2 journées : Visite accompagnée par des archéologues et passionnés (Jean Perrin, François Martel-Asselin, ….)

Cité du Volcan RN3 Bourg-Murat, 97418, LE TAMPON Le Tampon 97418 La Réunion La Réunion 0262 59 00 26 https://museesreunion.fr/la-cite-du-volcan/ https://www.facebook.com/VolcanRMR Rénovée par la Région Réunion de 2010 à 2014, la Cité du Volcan a ouvert ses portes au public le 5 août 2014. Ce pôle d’attraction touristique de premier plan est également un centre pédagogique et scientifique international.

L’équipement de 6000 m2 propose une muséographie innovante qui intègre de nombreux dispositifs et maquettes interactifs.

Le visiteur peut ainsi faire sa propre visite du muséum et s’approprier les différentes connaissances de l’histoire géologique de La Réunion. Ouverture du mardi au dimanche de 9h30 à 17h.

Le lundi : 13h à 17h.

Fermeture de la billetterie à 16h15.

Présence de parkings.

L’exposition temporaire « cavernes volcan » résolument immersive, propose un voyage dans l’espace et le temps, un voyage de près de deux siècles et demi, au rythme des nouveaux indices retrouvés

© Famille Cornu