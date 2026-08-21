Quiz géant « Animation Ousasa », Cité du Volcan, Le Tampon

Informations pratiques

Quiz géant « Animation Ousasa » 19 et 20 septembre Cité du Volcan La Réunion

En continu. Dès 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Thème : agriculture réunionnaise.

Sur un grand écran, plusieurs activités seront proposées :

Observation : Retrouver une série d’élements cachés dans le décor le plus rapidement possible.

Quiz : À partir de la fresque, vous devez répondre à une série de questions.

Par exemple : Combien de vaches peut-on repérer sur la fresque ?

L’intrus : Cette fois-ci vous devez repérer l’élément qui ne figure pas sur la fresque.

Ouvrez l’œil. série d’éléments cachés dans le décor le plus rapidement possible

OBJECTIFS ÉDUCATIFS ET PÉDAGOGIQUES

Développer le sens de l’observation et la capacité de concentration.

Favoriser la coopération et l’entraide grâce à une recherche collective d’éléments visuels.

Encourager l’expression orale et l’enrichissement du vocabulaire par la verbalisation des découvertes.

Promouvoir l’engagement collectif et le respect desrègles du jeu.

Cité du Volcan RN3 Bourg-Murat, 97418, LE TAMPON Le Tampon 97418 La Réunion La Réunion 0262 59 00 26 https://museesreunion.fr/la-cite-du-volcan/ https://www.facebook.com/VolcanRMR Rénovée par la Région Réunion de 2010 à 2014, la Cité du Volcan a ouvert ses portes au public le 5 août 2014. Ce pôle d’attraction touristique de premier plan est également un centre pédagogique et scientifique international.

L’équipement de 6000 m2 propose une muséographie innovante qui intègre de nombreux dispositifs et maquettes interactifs.

Le visiteur peut ainsi faire sa propre visite du muséum et s’approprier les différentes connaissances de l’histoire géologique de La Réunion. Ouverture du mardi au dimanche de 9h30 à 17h.

Le lundi : 13h à 17h.

Fermeture de la billetterie à 16h15.

Présence de parkings.

Thème : agriculture réunionnaise.

©S-Event