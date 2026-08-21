Découverte des roches et cristaux, Cité du Volcan, Le Tampon

Informations pratiques

Découverte des roches et cristaux 19 et 20 septembre Cité du Volcan La Réunion

En continu. 16 participants toutes les 45 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Atelier « découverte des roches et cristaux » avec les étudiants de GéoRUN.

Grâce à une observation fine à la loupe binoculaire et au microscope, vous comprendrez comment les cristaux se forment dans les roches de La Réunion.

Cité du Volcan RN3 Bourg-Murat, 97418, LE TAMPON Le Tampon 97418 La Réunion La Réunion 0262 59 00 26 https://museesreunion.fr/la-cite-du-volcan/ https://www.facebook.com/VolcanRMR Rénovée par la Région Réunion de 2010 à 2014, la Cité du Volcan a ouvert ses portes au public le 5 août 2014. Ce pôle d’attraction touristique de premier plan est également un centre pédagogique et scientifique international.

L’équipement de 6000 m2 propose une muséographie innovante qui intègre de nombreux dispositifs et maquettes interactifs.

Le visiteur peut ainsi faire sa propre visite du muséum et s’approprier les différentes connaissances de l’histoire géologique de La Réunion. Ouverture du mardi au dimanche de 9h30 à 17h.

Le lundi : 13h à 17h.

Fermeture de la billetterie à 16h15.

Présence de parkings.

Atelier « découverte des roches et cristaux » avec les étudiants de GéoRUN.

©Patrice Huet