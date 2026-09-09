Ateliers au 9-9bis, site minier de Oignies, Le 9-9bis, Oignies

Informations pratiques

Ateliers au 9-9bis, site minier de Oignies 19 et 20 septembre Le 9-9bis Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Alors que, sous sa bâche illustrée, le chevalement n°9bis attend patiemment de se révéler à nouveau à notre regard, le 9-9bis n’est pas en reste et vous invite comme chaque année en début de saison à mettre à l’honneur son patrimoine autour de ce rendez-vous national incontournable. Pendant deux jours, découvrez, créez, émerveillez-vous dans notre site minier remarquable qui a plus d’un tour dans son sac !

• JOUE AVEC LE MÉTAPHONE

Atelier de création sonore - avec un musicien intervenant du 9-9bis

Tout public – à partir de 3 ans avec un accompagnant

Le Métaphone, c’est une salle de spectacles mais c’est aussi un véritable instrument de musique. Découvrez ses secrets et apprenez à jouer du Métaphone en compagnie d’un musicien intervenant du 9-9bis !

Samedi • à 15h30, 16h30 et 17h30

Durée : 30 minutes

Sur inscription à l’accueil le jour même

• SÉRIGRAPHIE

Atelier à partir de 5 ans

Venez réaliser votre traditionnelle sérigraphie du 9-9bis au cours d’un atelier proposé par les médiatrices du patrimoine. Vous pourrez ainsi emporter un souvenir de cette édition des Journées du patrimoine chez vous !

En continu

Samedi et dimanche • 14h > 18h

Le 9-9bis rue alain bashung, oignies Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 08 08 00 https://9-9bis.com/ Entre musique, patrimoine et art contemporain, le 9-9bis est un ancien site minier remarquable aujourd’hui reconverti en lieu culturel.

Alors que, sous sa bâche illustrée, le chevalement n°9bis attend patiemment de se révéler à nouveau à notre regard, le 9-9bis n’est pas en reste et vous invite comme chaque année en début de saison à…

©9-9bis