UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Perpignan

ATELIERS AU PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Rue des Archers Perpignan

samedi 19 septembre 2026 · Rue des Archers · Perpignan

ATELIERS AU PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Rue des Archers Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:15:00
Lieu
Rue des Archers
Adresse
PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

ATELIERS AU PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE

Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:15:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez le Palais des rois de Majorque à travers l’objectif !
  .

Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 64 93  amelie.rumeau@cd66.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Palace of the Kings of Majorca through the lens!

L’événement ATELIERS AU PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-31 par PERPIGNAN TOURISME

À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)