ATELIERS AU PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Rue des Archers Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

ATELIERS AU PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE

Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:15:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le Palais des rois de Majorque à travers l’objectif !

.

Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 64 93 amelie.rumeau@cd66.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Palace of the Kings of Majorca through the lens!

L’événement ATELIERS AU PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-31 par PERPIGNAN TOURISME