Ateliers autour de la laine Porte-plante SARLABOUS Sarlabous

Informations pratiques

Sarlabous

Ateliers autour de la laine Porte-plante

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 14:00:00

fin : 2026-10-16 15:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Venez découvrir la technique du feutrage à l’eau chaude lors d’un atelier créatif et repartez avec votre porte plante, déco douce et chaleureuse.

Atelier à partir de 12 ans.

Information et inscription auprès d’Harmonie 06 22 07 50 12

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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 07 50 12 bonnetocho@gmail.com

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English :

Come discover the hot-water felting technique during a creative workshop and take home your own plant holder—a soft, cozy piece of decor.

Workshop for ages 12 and up.

For information and registration, contact Harmonie: 06 22 07 50 12

L’événement Ateliers autour de la laine Porte-plante Sarlabous a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65