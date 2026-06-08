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AGENDA · Sarlabous

Ateliers autour de la laine Porte-plante SARLABOUS Sarlabous

vendredi 16 octobre 2026 · SARLABOUS · Sarlabous

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
SARLABOUS
Adresse
Au Moulin des Baronnies
Ville
65130 Sarlabous
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Sarlabous

Ateliers autour de la laine Porte-plante

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 14:00:00
fin : 2026-10-16 15:30:00

Date(s) :
2026-10-16

Venez découvrir la technique du feutrage à l’eau chaude lors d’un atelier créatif et repartez avec votre porte plante, déco douce et chaleureuse.
Atelier à partir de 12 ans.
Information et inscription auprès d’Harmonie 06 22 07 50 12
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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 07 50 12  bonnetocho@gmail.com

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English :

Come discover the hot-water felting technique during a creative workshop and take home your own plant holder—a soft, cozy piece of decor.
Workshop for ages 12 and up.
For information and registration, contact Harmonie: 06 22 07 50 12

L’événement Ateliers autour de la laine Porte-plante Sarlabous a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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