Ateliers autour de l’archéologie, Archéosite de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne
Ateliers autour de l’archéologie, Archéosite de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne samedi 13 juin 2026.
Ateliers autour de l’archéologie 13 et 14 juin Archéosite de la Haute-Île Seine-Saint-Denis
Gratuit. Réservation conseillée sur le site ExploreParis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Venez participer à nos ateliers autour de l’archéologie ! Les médiateur·rices de l’archéosite ont conçu un programme pour toutes et tous, où l’expérimentation, les gestes et l’apprentissage des savoir-faire anciens sont au cœur des activités.
Archéosite de la Haute-Île 220 Avenue Jean Jaures, 93330 Neuilly-sur-Marne, France Neuilly-sur-Marne 93330 Ville Évrard Seine-Saint-Denis Île-de-France +33622891143 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr Espace pédagogique pour découvrir les modes de vie préhistoriques et le patrimoine archéologique du Département. Gratuit / ouvert les dimanches après-midi.
Venez participer à nos ateliers autour de l’archéologie ! Les médiateur·rices de l’archéosite ont conçu un programme pour toutes et tous, où l’expérimentation, les gestes et l’apprentissage des sont…
© Manon Lescene / CD 93
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