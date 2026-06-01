Expositions photographiques de chantiers archéologiques menés sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, Archéosite de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne

Expositions photographiques de chantiers archéologiques menés sur le territoire de la Seine-Saint-Denis 13 et 14 juin Archéosite de la Haute-Île Seine-Saint-Denis

Gratuit. Réservation conseillée sur le site ExploreParis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Grace à des photographies de grand format exposées en plein air, découvrez les fouilles archéologiques menées par les archéologues du Département dans de nombreuses communes de notre territoire, ainsi qu’une sélection d’objets mis au jour.

L’archéologie révèle la Seine-Saint-Denis à travers des chantiers… dans tous leurs états, tandis que les objets en racontent l’histoire !

Archéosite de la Haute-Île 220 Avenue Jean Jaures, 93330 Neuilly-sur-Marne, France Neuilly-sur-Marne 93330 Ville Évrard Seine-Saint-Denis Île-de-France +33622891143 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr Espace pédagogique pour découvrir les modes de vie préhistoriques et le patrimoine archéologique du Département. Gratuit / ouvert les dimanches après-midi.

Grace à des photographies de grand format exposées en plein air, découvrez les fouilles archéologiques menées par les archéologues du Département dans de nombreuses communes de notre territoire, mis …

© Emmanuelle Jacquot / CD 93