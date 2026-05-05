Rencontre avec les archéologues de la Seine-Saint-Denis, Archéosite de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne

Rencontre avec les archéologues de la Seine-Saint-Denis 13 et 14 juin Archéosite de la Haute-Île Seine-Saint-Denis

Gratuit. Réservation conseillée sur le site ExploreParis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Rencontrez les archéologues de la Seine-Saint-Denis pour découvrir l’actualité de leurs recherches. Venez explorer plus en détail une période historique ou l’histoire particulière d’une commune avec nos spécialistes !

Archéosite de la Haute-Île 220 Avenue Jean Jaures, 93330 Neuilly-sur-Marne, France Neuilly-sur-Marne 93330 Ville Évrard Seine-Saint-Denis Île-de-France +33622891143 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr Espace pédagogique pour découvrir les modes de vie préhistoriques et le patrimoine archéologique du Département. Gratuit / ouvert les dimanches après-midi.

Rencontrez les archéologues de la Seine-Saint-Denis pour découvrir l’actualité de leurs recherches. Venez explorer plus en détail une période historique ou l’histoire particulière d’une commune avec…

© Jessica Roubaud / CD 93