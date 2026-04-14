Découverte de la ménagerie Saint-Baudile, Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis, Neuilly-sur-Marne

Découverte de la ménagerie Saint-Baudile Samedi 6 juin, 10h00 Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Plongez au cœur de la ferme pédagogique rénovée et partez à la rencontre des chèvres, vaches, brebis, équidés et animaux de basse-cour.

Les volières accueillent également des espèces remarquables : paons blancs, faisans et variétés anciennes de pigeons et de poules.

Une visite immersive pour mieux comprendre le respect du vivant, la biodiversité et les missions de sensibilisation menées sur le site.

Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis Rue Camus 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Épi d’Or – Blancheville Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.neuillysurmarne.fr/parcs-et-squares/ Ouvert tous les jours de 7h à 22h (fermeture à 17h pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février)

Vous y trouverez :

• Agrès de fitness

• Parcours santé

• Stade d’athlétisme

• Skate parc

• 4 aires de jeux pour enfants

• 1 aire de jeux d’eau Aqualudik

• Ménagerie Saint-Baudile

• Caniparc

• Minigolf

• Boîtes à livres

• Table de piquenique

Visite libre de la ménagerie Saint-Baudile

©Ville de Neuilly-sur-Marne